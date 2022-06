Inauguracja lata na plażach wokół Torunia. Jakie atrakcje czekają na gości?

Kąpielisko w Józefowie. Co nowego?

Od samego początku priorytetem władz gminy Lubicz, oprócz stworzenia dobrych warunków wypoczynku, było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Stąd obecność ratowników. Dzięki temu mimo kilku niebezpiecznych sytuacji nie doszło do tragedii. W tym roku nad Józefowem także będą dyżurować fachowcy WOPR. Gmina przygotuje miejsca do kąpieli - również brodzik dla małych dzieci, nawiezie świeży piasek, urządzi boisko do siatkówki plażowej, postawi toalety przenośne. Będą również parkingi (bezpłatny przed wjazdem do lasu i płatny tuż przy plaży) oraz bar z miniwypożyczalnią sprzętu wodnego (deski i kajaki). Na terenie plaży zostanie zamontowanych jeszcze więcej śmietników, odświeżona przebieralnia, a ratownicy zyskają schronienie przed palącym słońcem. Dla mieszkańców, zwłaszcza dla dzieci, gmina Lubicz przygotuje przynajmniej kilka razy gry i zabawy, ale również dodatkową stałą atrakcję, którą wójt Marek Nicewicz zapowiadał już w ubiegłym roku, czyli plac zabaw statek piracki. Plac zabaw stanie w lipcu, na górze plaży pod lasem, w miejscu zacienionym i bezpiecznym.