Ilu uchodźców z Ukrainy przebywa aktualnie w Toruniu?

- Na dzień 1 sierpnia wydano 5094 numery PESEL Ukraińcom, którzy zatrzymali się w naszym mieście uciekając przed wojną. Na tej podstawie można stwierdzić ilu ich w Toruniu faktycznie przebywa. Jednak według ostatnich szacunków w tej chwili może ich być około 3 tys., ponieważ część z nich zdecydowała się na powrót do kraju. Jak już dojadą na miejsce, to stwierdzają, że nie jest tam do końca bezpiecznie i z powrotem wracają do nas. W związku z tą mobilnością trudno jednoznacznie podać dokładną liczbę - tłumaczy Małgorzata Litwin z UMT.