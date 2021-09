Ilu mieszkańców zaszczepiło się w gminach wokół Torunia? Czernikowo i Chełmża na końcu stawki

Jacek Czarnecki, wójt gminy Chełmża podkreśla, że z dostępnością do szczepienia przeciw COVID-19 w gminie naprawdę nie ma problemu. Można szczepić się na miejscu, można podjechać np. do szpitala w Chełmży (gmina jest udziałowcem lecznicy). Odpadł też już argument taki, że "nie mam czasu się zaszczepić, bo pracuję".

- Dajemy okazję do zaszczepienia się w dzień wolny od pracy. Niestety, chętnych jest już bardzo niewielu. Dwa tygodnie temu gminne dożynki w Dziemoniu przyciągnęły 800 do 1000 osób. Punkt szczepień czynny był na tej imprezie przez kilka godzin. Niestety, zaczepiło się tylko 26 osób. W minioną niedzielę natomiast w Bielczynach odbył się festyn, w którym udział wzięło 200 osób. Punkt szczepień odwiedziło jedynie... osiem. Wydaje mi się, że kto chciał się zaszczepić, już to zrobił. Nieprzekonanych już raczej nie przekonamy - mówi Jacek Czarnecki.