Ile zarabiają lekarze, pielęgniarki i pracownicy medyczni? Czy będą zapowiadane podwyżki? Oto szczegóły

Lekarze Średnie wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty wynosi w tej chwili 7 tys. zł, łączne zaś zarobki w tej grupie – ponad 13,4 tys. zł. Nieco mniej zarabiają lekarze z pierwszym stopniem specjalizacji – odpowiednio niecałe 6,8 tys. zł i 10,8 tys. zł. Lekarze bez specjalizacji (w tej grupie nie ma lekarzy rezydentów oraz stażystów, których resort zdrowia „podlicza" osobno) zarabiają odpowiednio 5,1 tys. zł oraz 8,6 tys. zł.

Na początku tego roku najgorzej wynagradzani pracownicy medyczni mieli powody do radości. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział wówczas wzrost ich wynagrodzeń. Dziś wiadomo, że na podwyżki nie ma co liczyć co najmniej do końca 2020 roku. Sprawdzamy, ile obecnie zarabiają pracownicy służby zdrowia.