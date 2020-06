Ile kosztuje pokój dla studenta w Toruniu? Od 500 zł w wieżowcu do 1200 zł w apartamencie

Właściciele mieszkań stracili przez koronawirusa zarobek, bo sporo studentów - z uwagi na zdalne zajęcia - z Torunia wróciło do rodzinnych miejscowości. Co proponują do wynajęcia żakom na nowy rok akademicki? Jakie ceny? Sprawdziliśmy. CZYTAJ DALEJ >>>>>>

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. Pixabay.com / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE