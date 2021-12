Ile jeszcze postoją bloki z wielkiej płyty? Ich dni są policzone...

Jaka przyszłość czeka wielką płytę? W zamyśle miała służyć tymczasowo

Wielka płyta, czyli wielkowymiarowe prefabrykowane elementy betonowe albo żelbetowe. Taki rodzaj budulca pierwszy raz zastosowano w Holandii w latach 1923–1925. W polskim budownictwie mieszkaniowym rozpowszechniono go w latach 1960-1980. Dużą zaletą był szybki montaż prefabrykatów, choć ich produkcja i transport nie były tanie. Już w tych czasach kwestionowano jakość, metraż czy negatywną ingerencję w krajobraz budynków z wielkiej płyty. Mimo to w Polsce powstało około 60 tys. takich bloków, zamieszkałych dziś przez około 12 milionów ludzi.

W ostatnim czasie pojawiają się jednak pytania, ile jeszcze postoją bloki z wielkiej płyty. Co ciekawe, pierwotnie twórcy takich bloków zakładali, że wytrzymają one około 60 lat. Obiekty powstałe około 1960 roku powinny zatem nadawać się już do rozbiórki. Z założenia wielka płyta miała być przecież rozwiązaniem tymczasowym. Przyjmowano, że do początku nowego tysiąclecia Polska rozwinie się na tyle dobrze, że powstanie wiele nowoczesnych i bardziej trwałych obiektów.