Iga Świątek prywatnie. Zwyciężczyni Roland Garros układa puzzle i pozuje z kangurem [prywatne zdjęcia]

Iga Świątek prywatnie. Iga Świątek pokonała w sobotnie popołudnie Cori "Coco" Gauff i po raz drugi w karierze triumfowała we French Open. Na kortach Rolanda Garrosa nasza tenisistka nie dała rywalkom szans. Jaka jest Świątek na co dzień? Polka nieraz publikuje zdjęcia, które pokazują jej codziennie życie. Tenisistka lubi zwierzęta i choć trening zajmuje jej dużo czasu, chociaż czasami wybiera się na plażę. Zobacz na następnych stronach, jak na co dzień żyje Iga Świątek. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu ->>>>>>>>>

