Idziesz na L4? Możesz stracić duże pieniądze na zwolnieniu lekarskim! Wprowadzono znaczące zmiany w prawie!

Jak wynika z danych ZUS, do których dotarł dziennik, tylko w pierwszej połowie tego roku przeprowadzono 165 tys. kontroli zwolnień lekarskich i wstrzymano wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 7 mln zł.

Obecnie zasiłek można pobierać nie dłużej niż przez 182 dni w roku. Wystarczy jednak, że lekarz wystawi L4 na inną chorobę, by półroczny limit był obliczany od początku. Nowe przepisy zakładają, że wszystkie choroby będą wliczane do półrocznego okresu zasiłkowego. I jeśli przekroczymy 182-dniowy limit, pieniędzy na L4 już nie dostaniemy. Trzeba będzie odczekać 60 dni, by w razie choroby znów dostać zasiłek.