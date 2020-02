"Idioto!" - wyzywał nauczyciel uczniów. Sprawa w komisji dyscyplinarnej!

Kuratorium oświaty natychmiast po publikacji "Nowości" przeprowadziło kontrolę doraźną w szkole i w efekcie wydało dyrekcji zalecenia wzmocnienia nadzoru nad pracownikiem. Nauczyciel po feriach normalnie wrócił do pracy. Dyrektor placówki, po wysłuchaniu jego wyjaśnień, skierował jego sprawę do komisji dyscyplinarnej przy wojewodzie. Wczoraj (26.02) dyrektor spotkał się z rodzicami wyzywanych uczniów na zebraniu. - Przeprosił nas. Przyznał, że coś takiego nie powinno się nigdy wydarzyć. Tłumaczył, że wcześniej nie zareagował zdecydowanie, bo nie miał dowodów. Pan dyrektor nie mógł też przeboleć, że nagranie trafiło do mediów. Ale gdzie niby miało trafić, skoro szkoła na skargi uczniów nie reagowała - mówią rodzice z gminy Łysomice. - Gdyby nie to nagranie i artykuł w "Nowościach" dalej nic by się z tym nie działo. Zobacz także: Te psy znalazły szczęśliwy dom. Oto udane adopcje toruńskiego schroniska dla zwierząt Praca biurowa w Toruniu: kto szuka i ile płaci? Oto konkretne oferty

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Polska Press - zdjęcie ilustracyjne