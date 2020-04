Co się dzieje z byłą przystanią Budowlanych na Kępie Bazarowej? W 2018 roku pisaliśmy, że budynki przystani kupiła założona nieco wcześniej spółka Słoneczna Kępa. Według ksiąg wieczystych, to się nie zmieniło. Zmienił się natomiast prezes spółki, według Krajowego Rejestru Sądowego, na jej czele stoi obecnie Robert Kościecha. Człowiek, którego w Toruniu nikomu przedstawiać nie trzeba. Udziały w Słonecznej Kępie ma m.in. spółka Mcapital, której prezesem jest Maciej Jóźwicki, w zarządzie zasiada natomiast Jakub Michał Zaleski. To również znane osoby, pierwszy jest szefem Marwitu, drugi synem prezydenta Torunia. Teren, na którym leży budynek, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji, przed rozpoczęciem robót, trzeba wystąpić do Urzędu Miasta o warunki zabudowy. CZYTAJ DALEJ >>>>> Czytaj także: Tak wygląda Kujawsko-Pomorskie w czasach zarazy!

Tekst: Szymon Spandowski, fot. archiwum Nowości