Hot16Challenge2 w Toruniu. Kto dołączył do akcji?

#Hot16Challenge2 to akcja, w ramach której każdy może nagrać 16 wersów piosenki, a następnie nominować kolejne osoby. Co ważne, wyzwaniu towarzyszy zbiórka dla medyków walczących z koronawirusem. Do tej pory zebrano ponad 3 miliony złotych. Na początku swoje utwory nagrywali tylko raperzy, z czasem dołączyli do nich artyści innych gatunków, a także politycy, aktorzy i sportowcy. Swoje 16 wersów w ramach akcji #Hot16Challenge2 nagrał nawet Prezydent Andrzej Duda. Toruń również dołączył do wyzwania. Sprawdźcie, kto nagrał swoje utwory i kogo nominował! SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCH STRONACH >>>