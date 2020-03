Horror przy Gagarina w Toruniu. Jest wyrok!

Poczwórne szczęście w Bydgoszczy, wysyp trojaczków w Toruniu

We wtorek w bydgoskim szpitalu na świat przyszły czworaczki – to trzy dziewczynki i chłopiec. Szczęśliwi rodzice mają już starszą, 3-letnią córkę Tosię. W Toruniu czworaczków co prawda nie było, ale w ostatnich latach na świat przychodziły dzieci z rzadkich ciąż trojaczych.