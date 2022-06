Hokej na trawie. Laskarze Pomorzanina ze srebrnym medalem mistrzostw Polski

Grunwald Poznań - Pomorzanin Toruń 5:0 (4:0)

1:0 Mikołaj Gumny (5), 2:0 Jacek Kurowski (7), 3:0 Jacek Kurowski (10), 4:0 Eryk Bembenek (20), 5:0 Eryk Bembenek (47)

W wyniku kuriozalnej decyzji Polskiego Związku Hokeja na Trawie oba spotkania odbyły się w Poznaniu. Regulamin mówił, że jedno ma zostać rozegrane na boisku zwycięzcy rundy zasadniczej (był nim Grunwald), a gospodarza drugiego wyznaczy PZHT. A ten wyznaczył... Grunwalda.

Ta sytuacja sprawiła, że od początku zdecydowanym faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski byli poznaniacy. I można powiedzieć, że emocje w finałach skończyły się po 10 minutach pierwszego spotkania, kiedy Grunwald prowadził już 3:0. Do przerwy zdobył jeszcze jedną bramkę, a piątą dorzucił w drugiej połowie. „To nie był nasz dzień” - zatytułowali relację z tego spotkania na swojej stronie internetowej torunianie i jest to chyba najlepszy komentarz do tego meczu.