Hity PRL-u i początku lat 90-tych. Pamiętacie je? [ZDJĘCIA]

Późne lata 80 XX wieku, czyli końcówka PRL-u i początek lat 90. to czas, który wielu z nas doskonale pamięta. Do sklepów nie szło się już, by oglądać puste półki. Całkiem sporo można było kupić, tylko często trzeba było swoje odstać w kolejkach. Meble, radiomagnetofony, sprzęt turystyczny czy pierwsze komputery. A od 1995 roku dwie ceny na etykietach. Pamiętacie jaki sprzęt wtedy królował na półkach? A najpopularniejsze produkty spożywcze? W naszym archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć z tego okresu. Zdjęcia pochodzą mniej więcej z lat 1979 - 1996. Przygotowaliśmy je dla Was w sporej galerii. Zachęcamy do oglądania i komentowania.

Brazylia wynalazła lek na koronawirusa? Wideo