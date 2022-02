Historia Torunia. Ile kosztowała dzierżawa rogatek przy Szosie Bydgoskiej?

Nareszcie, po tylu latach szukania! No dobrze, żonglujemy tu gazetami sprzed 120 lat, więc „tyle” to drobna przesada. Ostatnimi zachowanymi toruńskimi rogatkami, czyli budynkiem przy Szosie Bydgoskiej 7, zajęliśmy się jakieś pięć lat temu. Udało się ustalić, że lokalne gazety wspominały o nim już w latach 80. XIX stulecia, informując na przykład, że koło domu szosowego mają stanąć koszary ułanów. Rogatki pojawiały się również przy okazji komunikatów wyborczych, były punktem granicznym okręgu wyborczego. To były cenne informacje, jednak obrazek jaki dzięki nim się wyłaniał, był dość ogólny. Nawet skarby toruńskiego Archiwum Państwowego nie rzuciły na rogatki nowego światła. Najstarsze zachowane dokumenty pochodzą z początku lat 20. XX wieku, czyli czasów, gdy rogatki przestały już pełnić swoją funkcję.