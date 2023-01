Historia spotkała się z teraźniejszością przy grobie uczestniczki powstania styczniowego w Toruniu

Pani Sylwia Dullin znów wystąpiła w roli łączniczki między tym co jest i tym co było. Tym razem most, który udało się dzięki naszej Czytelniczce rozwinąć, sięgnął 1863 roku. Dzięki pani Sylwii i jej prababci, którą pani Sylwia doskonale pamięta. Jak już wspominaliśmy prababcia - Paulina Winiarska, ostatnia mieszkająca na Pomorzu uczestniczka powstania styczniowego, zmarła w listopadzie 1938 roku. W ubiegły tygodniu wspomnieliśmy także, że z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania, toruński oddział Związku Szlachty Polskiej postanowił uczcić uczestników tego zrywu, składając wieniec właśnie na grobie Pauliny Winiarskiej.