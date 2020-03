Handel w Toruniu: jakie zasady w sklepach podczas epidemii koronawirusa?

W sklepach nadal widać sporo seniorów. A przecież to oni są najbardziej narażeni – mówi jedna z pracowniczek sklepu w Toruniu. Sklepy oblegane są głównie w godzinach porannych. - Tłok jest niebezpieczny dla wszystkich. Dlatego apelujemy, żeby dla wspólnego bezpieczeństwa pozostać w domach i robić większe zakupy, ale rzadziej – słyszymy od przedstawiciela sieci Torimpex Trade, która ma w Toruniu osiem sklepów.

Sklepy ciągle odwiedza wielu klientów. Chociaż część marketów wprowadziła ograniczenie liczby klientów, to na puste alejki raczej liczyć nie można. Kto robi największe zapasy?

Pracownicy administracyjni w szkołach. Czy muszą przychodzić do pracy?

Apel do klientów

Co jeszcze mogą zrobić klienci, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i kasjerom czy sprzedawcom?