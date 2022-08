Hałas z lodowiska Tor-Tor dokucza okolicznym mieszkańcom Torunia. Będzie jednak ciszej!

Hałasy z toruńskiego Tor-Toru

Mieszkam naprzeciwko kompleks MOSiR znajdującego się przy ulicy Bema w Toruniu. Od kilkudziesięciu lat jesteśmy męczeni hałasami urządzeń chłodniczych sztucznego lodowiska. Zarówno obecna maszynownia jak i poprzednia są i były bardzo głośne. Ciepło, które wpada do wnętrza oraz ludzie powodują potrzebę pracy urządzeń z dużą mocą. To w połączeniu z ambicją lodowiska latem i otwarciem do późnej nocy powoduje prawdziwy horror dla mieszkańców po drugiej stronie ulicy. Tak więc ostatnio dzień w dzień wszystko huczy prawie do północy. Głośno jest dzień w dzień szczególnie pod wieczór. Podobno ma być nowa cichsza maszynownia, ale dlaczego mamy jeszcze teraz cierpieć. Powinno się nakazać opuszczenie lodowiska najpóźniej do 21.30 tak żeby o 22 było już cicho - pisze w liście do naszej redakcji Pan Stanisław.