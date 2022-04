Praktycznie każdy zawód ma swój własny nieoficjalny żargon. Podobnie jest u policjantów, którzy w specyficzny sposób nazywają konkretne marki oraz modele samochodów. Dreswagen, misiek, f***.... Wiecie co to za marki w policyjnej gwarze? Zapraszamy do naszej galerii >>>>>>>

Archiwum Polska