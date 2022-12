Grypa nie odpuszcza w Toruniu i okolicy. Tysiące nowych zachorowań

- Niestety po świętach nadal mamy wzrost zachorowań na grypę i do szczytu sezonu infekcyjnego jeszcze trochę brakuje, a już przychodnie, prywatne gabinety i szpitale są przepełnione. Często do mojego gabinetu trafiają pacjenci, którzy gorączkują od 5-7 dni, a od początku infekcji starali się uzyskać pomoc medyczną - bezskutecznie. System jest zupełnie niewydolny, ostatnio często zdarza mi się wracać do domu o 23.00 z powodu nadmiarowych pacjentów, których nie chcę zostawić bez pomocy - mówi dr Barnaba Pustelniak, lekarz rodzinny przyjmujący pacjentów w Toruniu przy ul. Legionów 216B.