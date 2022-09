Grypa, COVID-19 czy RSV? Czym się różnią ich objawy? Tak rozpoznasz, co ci dolega!

Co łączy te choroby?

Objawy grypy

Towarzysząca nam od dekad grypa jest chyba "najpopularniejszym" zakażeniem wirusowym, które ostatnio dopiero covid zdeklasował z pozycji najczęstszej przyczyny zachorowań. Charakterystycznym problemem jest wysoka gorączka (nawet powyżej 39 stopni!), a także wymioty i nudności, które są szczególnie nasilone w przypadku grypy. Co więcej, grypa zignorowana może doprowadzić do powikłań atakujących m.in. płuca, mózg, serce i tkankę mięśniową.

Jakie objawy ma RSV?

Pod tym mianem określa się syncytialny wirus oddechowy. Atakuje on osoby w każdym wieku, choć największy problem stanowi dla osób starszych, a także małych dzieci. Choć podstawowe objawy są podobne, co przy innych chorobach wirusowych związanych z układem oddechowym, jest coś, co wyróżnia tę chorobę. Przede wszystkim RSV charakteryzuje charakterystyczny świszczący oddech. Zazwyczaj przypomina on dźwięk grzechotki lub gwizdka. Choć te zakażenia wirusowe zwykle przechodzą samoistnie, warto skierować się pod kontrolę lekarza, ponieważ czasem choroba ta może przerodzić się w zapalenie płuc lub zapalenie oskrzelików.