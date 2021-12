Grudzień 2021 w Toruniu: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Bardzo istotne zmiany dla pracowników przyniesie 2022 rok. W życie wejdą zmiany przepisów powiązanych z Polskim Ładem oraz nowelizacje ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych. Powodów zmian jest kilka: potrzeba implementacji przepisów unijnych do prawa państw członkowskich oraz zmiany w krajowym ustawodawstwie. Zobacz, co się zmieni, czy na tym skorzystasz, a na czym stracisz.

Podczas budowy linii tramwajowej na Jar, a konkretnie przed byłą restauracją "Chełminianka" a obecną Biedronką przy Szosie Chełmińskiej robotnicy trafili na fragmenty betonowej budowli. Tajemniczej, ponieważ w dokumentach nie ma na jej temat śladu. Nam udało się jednak ustalić, że może to być schron z lat 70. Bardzo liczymy na to, że z Państwa pomocą uda się ustalić kolejne szczegóły.

Władysław Kosiniak-Kamysz wyszedł z propozycją przyznawania dodatku pieniężnego za zaszczepienie się przeciw COVID-19. - Proponujemy bardzo jasną zachętę, świadczenie w wysokości 600 złotych - powiedział szef PSL przed spotkaniem z marszałek Elżbietą Witek.

Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu!

Choć do tej pory rząd zapewniał, że nie planuje wprowadzania obostrzeń, to wciąż wysoka liczba nowych przypadków zakażeń może stać się powodem do zmiany stanowiska. Minister zdrowia Adam Niedzielski już teraz mówi o restrykcjach. Kiedy mogą zostać wprowadzone? Jakich obostrzeń należy się spodziewać? Oto, co wiemy na ten temat.