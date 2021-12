Gorączka w handlu. Praca do północy i wojny maseczkowe z klientami. "Tak ciężko nigdy nie było" - skarżą się pracownicy

- Tak ciężkiego grudnia nie pamiętamy - mówią ekspedientki dyskontu w Toruniu. Sklep wydłużył godziny pracy do 23.00, co oznacza, że personel opuszcza go po północy. W mieście, w którym oszczędza się na oświetleniu ulic, wymęczone sprzedawczynie muszą jeszcze się bać o powrót do domu. "Żadne pieniądze tego nie wynagrodzą" - podkreślają.