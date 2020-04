Godziny otwarcia sklepów. Nowe zmiany! Lidl, Biedronka, Auchan, Polomarket, Aldi, Tesco, Torimpex, Intermarche, Kaufland, Netto, OBI, Brico

Po świętach godziny otwarcia sklepów zostają zmienione. Przed Wielkanocą sieci wydłużyły godziny otwarcia bądź nie zamykały się przez całą dobę, aby umożliwić klientom bezpieczne zakupy w związku z epidemią koronawirusa. Od wtorku, 14 kwietnia handel znów działa inaczej. Sprawdziliśmy, co się zmienia. Przedświąteczny tydzień był dla handlu bardzo trudny. W związku z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami podyktowanymi względami bezpieczeństwa, klienci stali w gigantycznych kolejkach przed sklepami. I dotyczyło to nie tylko czasu w ciągu dnia, ale również wieczorów i nocy. Czytelnicy informowali nas o kolejkach tworzących się o godz. 23 czy przed 5 rano, jeszcze przed otwarciem placówek handlowych. Tak było m.in. w Lidlu czy PoloMarkecie. Czy po świętach się to uspokoi, zobaczymy. Czytaj także: Sprawdź ile Kościół traci na koronawirusie! Jak wygląda sytuacja po świętach? Jak zmieniły się godziny otwarcie sklepów Lidl, Biedronka, Auchan, Polomarket, Aldi, Tesco, Torimpex, Intermarche, Kaufland, Netto, OBI, Brico w Toruniu? SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCH STRONACH >>> opr. Justyna Wojciechowska-Narloch Ważne: Ścigani przez policję! Może ich rozpoznasz? [ZDJĘCIA]

