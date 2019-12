Gdzie zjecie najlepsza pizzę w Toruniu? Sprawdźcie nasz ranking

Tattoo Splash 2019 w Toruniu [ZDJĘCIA]

W Dworze Artusa ma miejsce wydarzenie adresowane do wszystkich miłośników tatuaży. Tattoo Splash to międzynarodowy konwent tatuażu. Jest to zarazem pierwsza konwencja tatuażu, odbywająca się w Toruniu. Jeszcze tylko do jutra możecie podziwiać prace ponad 80 świetnych artystów z p...