Gdzie zarabiano najlepiej w poprzednim roku? To górnictwo i informatyka. Najnowsze dane

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 6287,79 zł. Ten wzrost był notowany już rok wcześniej, tylko w 2021 roku wynosił on 8,5%. Obecne 12 procent wzrostu wciąż nie przekroczyło wysokości inflacji. To zaś oznacza, że w ubiegłym roku przeciętna płaca Polaków zmalała.

Średnia krajowa za rok ubiegły

Wynagrodzenia w sektorze prywatnym - rekordy pobite!

Wynagrodzenie a region!

Dokładne zmiany w wysokości wynagrodzenia są uzależnione od wielu czynników. Jednym z nich jest region zamieszkania i pracy. Tu w grę wchodzą również koszty życia, co też przekłada się na różne skalowanie wypłat nawet w tych samych branżach. I tak za pierwsze trzy kwartały 2022 roku w Warszawie obliczono, że przeciętne wynagrodzenie (najwyższe w kraju) wynosiło aż 8 121,18 zł brutto. Najniższą wartość zanotowano w warmińsko-mazurskim, gdzie wyniosło 5 627,85 zł. Daje to różnicę w wysokości aż 2493,33 złote między tymi regionami.

Ile osób pracuje w Polsce?

Co obecnie wiadomo o liczbie zatrudnionych w Polsce. 30 września 2022 roku było ich aż 9 784,7 tysiąca (czyli 9,78 miliona!), co stanowi wzrost do ostatniego dnia września 2021 rok o 1,8%. Jeżeli chodzi o etaty, tych przeciętnie było 9309,2 tys., co oznacza wzrost o 2,1% do 2021 roku.