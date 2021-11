Gdzie w Toruniu powstaną sezonowe lodowiska? Po ile bilety?

Sezon zimowy powoli się rozkręca, a więc czas na założenie łyżew i pójścia na lodowisko również. Gdzie, kiedy i czy w ogóle w Toruniu będzie można skorzystać z sezonowych ślizgawek pod chmurką? Sprawdziliśmy to i specjalnie dla naszych czytelników prezentujemy szczegółowe informacje.

Wielka toruńska ślizgawka świąteczna!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta i Stowarzyszenie GoSport zapraszają na Wielką toruńską ślizgawkę świąteczną - Christmas on Ice. Na lodowisku Tor-Tor pojawi się Św. Mikołaj wraz z elfami, będą prezenty, choinki i mnóstwo świetnej zabawy na lodzie. To będzie przedświąteczny prezent dla wszystkich torunian. 17 grudnia od 16:00 do 19.00 na dzieci, młodzież oraz dorosłych miłośników łyżew czekać będzie mnóstwo animacji, sportowych atrakcji oraz nagród. W trakcie trzygodzinnej zabawy uczestnicy wydarzenia będą mogli nie tylko poślizgać się na lodzie, ale także posłuchać największych świątecznych przebojów w jazzowych aranżacjach, zagrać w pokazowym meczu z toruńskimi hokeistami, wziąć udział w konkursie rzutów karnych, pograć w curling, obejrzeć pokazy jazdy figurowej, a nawet zatańczyć na łyżwach. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z łyżwami przeprowadzone zostaną specjalne pokazowe lekcje. Pojawi się oczywiście Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Podczas całego wydarzenia będzie dużo zabawy, konkursów i animacji. Rozdawana będzie też cała masa zaproszeń na toruńskie obiekty sportowe. Wstęp bezpłatny.