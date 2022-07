Gdzie stoją najstarsze słupy reklamowe w mieście?

Opowieści toruńskich słupów reklamowych… Z tego mogłaby wyjść ciekawa książka, bo najstarsze słupy pamiętają przełom XIX i XX wieku. Ileż przez ten czas musiało się tam pojawić reklam i ogłoszeń! Wiele z nich widać na archiwalnych zdjęciach. A toruńskie słupy mają jeszcze to do siebie, że były w stanie opowiedzieć ciekawą historię nawet wtedy, gdy nie wisiało na nich absolutnie nic. Gwoli ścisłości, historię opowiedziała pani Bożena Steinborn, wnuczka Ottona i Heleny Steinbornów. Na popularnej fotografii przedstawiającej polskie wojska maszerujące przez Rynek Nowomiejski w 1920 roku widać zachowany do dziś słup, na którym właśnie nie ma nic. Dlaczego? Ponieważ kilka godzin przed powrotem Polski do miasta pani Helena Steinbornowa kazała swoim synom i ich kolegom usunąć wszystkie niemieckie afisze.