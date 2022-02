Gdzie rodzić? Oto najlepsze porodówki w Kujawsko-Pomorskiem w 2022 roku. Te szpitale polecają kobiety [ranking]

Najlepsze porodówki w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie rodzić w 2022 roku?

Fundacja Rodzić po Ludzku od lat sprawdza, w jaki sposób szpitale opiekują się kobietami oraz ich dziećmi. Tam, gdzie to potrzebne, podejmuje niezbędne działania i interweniuje, jeśli dochodzi do łamania praw pacjenta. Wszystko po to, by zapewnić kobietom poród w godnych warunkach.

Jednym ze sposobów Fundacji na zdobycie wiedzy dotyczącej sytuacji na porodówkach w Polsce jest udostępnienie anonimowej ankiety. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10-15 minut. Szpitale oceniane są w dziesięciu kategoriach takich jak: