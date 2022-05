Firma Pikseo postawi nowoczesne biurowce przy Dębówce. To kolejne takie inwestycje w Toruniu

Bydgoska firma przeniesie się do Torunia!

Wybór miejsca na siedzibę firmy nie jest przypadkowy. Ta część miasta jest prężnie rozwijającą się dzielnicą z dużym potencjałem inwestycyjnym oraz atrakcyjnym położeniem i dobrą komunikacją. Idealnie nadaje się na prestiżowe obiekty biznesowe takie jak siedziby znanych firm. Budynki biurowe zostały zaprojektowane z myślą o pracownikach. Przewidziano w nich przestrzeń biurową do kreatywnej pracy typu open space oraz wydzielone gabinety. W projekcie znajdują się także pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia do wypoczynku czy spotkań. W sąsiedztwie biurowców znajdziemy tereny zielone z zachowaniem istniejącego starodrzewu, duży parking dla samochodów oraz miejsca dla rowerów. Budynki zostały zaprojektowane przez znaną toruńską pracownię BUKA Architektura.

Biurowce zdecydowanie się opłacają

Nowy biurowiec na horyzoncie to nie tylko nowy budynek, ale o wiele więcej. Wraz z biurowcami pojawia się bowiem zapotrzebowanie na pracowników z różnych sektorów. Tworzone są nowe miejsca pracy, zarówno dla ludzi wysoko wykwalifikowanych, jak i dla pracowników obsługi. Poza tym w obiektach tego typu często lokalizują się też modne sklepy, showroomy, salony z branży meblarskiej, modowej, technologicznej. Takie połączenie przestrzeni biurowej oraz handlowej to jeden z gorących trendów, który obserwuje się na całym świecie. Pojawia się on również w Polsce. W eleganckich biurowcach, pomimo wyższej ceny za wynajem lokali, są one rezerwowane bez większych problemów. Prestiżowa lokalizacja w nowoczesnym budynku pozytywnie wpływa na wizerunek firm. W pewnych lokalizacjach zwyczajnie każdy chciałby znaleźć siedzibę dla swojej organizacji, dlatego chętnych na wynajem powierzchni nie brakuje - podkreślają eksperci z rynku nieruchomości.