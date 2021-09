Finiszuje plebiscyt na Miss Startu. Zagłosujesz na torunianki? Piotr Bednarczyk

Wybór Miss Startu 2021 w żużlowej PGE Ekstralidze jest na finiszu. Głosy na najpiękniejsze podprowadzające można oddać do poniedziałku 13 września, do godziny 23.59. Wśród kandydatek do tytułu jest aż pięć torunianek, znanych kibicom z meczów na Motoarenie. To Joanna Nowakowska, Kaja Sikorska, Magda Milewska, Oliwia Łucka i Weronika Bartkowska. Na nasze panie można głosować na stronie speedwayekstraliga.pl/glosowania/miss-startu-pge-ekstraligi-2021/. Szczegóły - na kolejnych slajdach.