Finał The Voice Senior już w sobotę! Czy wygra Grażyna Rutkowska-Kusa z Torunia?

Grażyna Rutkowska-Kusa weszła do finału programu wraz z siedmioma innymi przedstawicielami poszczególnych drużyn. W sobotę (5 lutego) cała ósemka finalistów (wśród niech jest też kwartet wokalny) stoczy muzyczny bój o tytuł najlepszego dojrzałego głosu w kraju.

Toruńska aktorka ma realne szanse na zwycięstwo w programie The Voice Senior (TVP 2). Na etapie przesłuchań brawurowo wykonała piosenkę "Gdzie ci mężczyźni" z repertuaru Danuty Rinn, a w półfinale zachwyciła w utworze "Aleja gwiazd" z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej.

Kim są finaliści? Każdy z nich to talent, osobowość i życiowe doświadczenie

Talent show dla dojrzałych wokalistów amatorów (najmłodsi mogą mieć​ 60 lat) co tydzień gromadzi przed telewizorami dwumilionową widownię. Zainteresowanie, podziw i sympatię budzą nie tylko talenty uczestników programu The Voice Senior, ale i ich osobowości. Każdy z finalistów to prawdziwa indywidualność. I za każdym z nich stoi jakaś niepowtarzalna historia życiowa.