Festiwal Tańca Współczesnego Sfera Ruchu Toruń 2022

Wymiana doświadczeń

Dzięki temu Sfera Ruchu jest platformą wymiany doświadczeń wielu pokoleń, co stanowi o jej wyjątkowości.

- Festiwal z roku na rok staje się coraz bardziej popularny i to nas cieszy - mówi Magdalena Illeczko, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. To najbardziej prestiżowy festiwal dla MDK. Organizujemy go razem z Fundacją Kult Kultury. Współpraca układa się wzorowo i między innymi dlatego festiwal na dobre wpisał się w kulturalną mapę miasta.

W tym roku widzowie zobaczą 14 spektakli. Będą to prezentacje teatrów tańca opartych na technice tańca współczesnego z

pogranicza teatru oraz performance.