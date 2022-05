Festiwal "Kontakt" wraca do korzeni. W sobotę otworzy go spektakl w Arenie Toruń

-Hasło „Zszywanie Europy” zostało wymyślone przed trzydziestu laty przez Krystynę Meissner szukającą wspólnego mianownika dla zapraszanych do Torunia przedstawień z Polski i zagranicy, ze Wschodu i Zachodu kontynentu, z obu stron „żelaznej kurtyny”. Nigdy nie sądziłam, że trzeba będzie je kiedyś powtórzyć – tymczasem podzieliła nas pandemia, a potem wojna w Ukrainie. Wizja wspólnej teatralnej Europy, rozmawiającej ze sobą i resztą świata z pomocą przedstawień była i jest ideą niezwykłą. Chciałabym być jej wierna. Stąd pomysł powrotu do hasła Krystyny Meissner, pierwszy krok na drodze ku kontynuacji jej formuły festiwalu Kontakt - wyjaśnia Renata Derejczyk, dyrektor toruńskiego teatru i dyrektor festiwalu "Kontakt".

"Kontakt" wraca do formuły i idei zaproponowanej na początku lat 90. XX wieku przez twórczynię festiwalu, ówczesną dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Krystynę Meissner.

Uroczyste rozpoczęcie festiwalu

Otwarcie organizowanego po raz 26. "Kontaktu" zaplanowano na sobotę 21 maja o godzinie 17 w Arenie Toruń. Tu zostanie zaprezentowany pierwszy spektakl tegorocznej odsłony festiwalu. To "Pieśni bez słów" Thoma Luza i Bernetta Theaterproduktionen ze szwajcarskiego Zurychu. W spektaklu goszczący już kilkukrotnie na "Kontakcie" Thom Luz i kompozytor Mathias Weibel rozbudowują cykl fortepianowy Mendelssohna-Bartholdy’ego o tym samym tytule o nieoczekiwane dźwięki, pogłosy i obrazy. Pięcioro niezwykłych muzyków-performerów odtwarza minuta po minucie, dźwięk po dźwięku wypadek samochodowy , do którego doszło nocą na leśnej polanie. Muzyczny spektakl opowiada o szoku i osłupieniu, zniszczeniu i przyszłości, życiu i śmierci.

Co jeszcze jest planowane?

W poniedziałek 23 maja o godzinie 18 w Baju Pomorskim Teatr na Zabradli z czeskiej Pragi zaprezentuje z kolei spektakl "Stracone złudzenia". Nawiązuje on do powieści Balzaca o tym samym tytule. Bohaterowie "Straconych złudzeń" uwięzieni są w klaustrofobicznym, ograniczonym zielonymi kotarami pomieszczeniu. Mieści się tu pełen hipokryzji świat paryskich elit, do których za wszelką cenę chce dołączyć prowincjonalny, młody poeta Lucien Chardon. Z przerażeniem odkryje, jaką cenę przyjdzie mu zapłacić za sukces...