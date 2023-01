Farsa, czyli "Cud" w Teatrze im. Wilama Horzycy . To kolejna premiera na toruńskiej scenie

Premierę "Cudu zaplanowano na sobotę 7 stycznia na Scenie na Zapleczu. To druga premiera sezonu 2022/2023 w Teatrze im. Wilama Horzycy. „Cud” Larsa Albauma i Dietmara Jacobsa wyreżyserował Grzegorz Wiśniewski, na co dzień aktor toruńskiej sceny. Na już na koncie reżyserię spektakli “W co się bawić?”, “Odlot” i “Między nami”. "Cud" powstał w ramach Sceny Propozycji Aktorskich.