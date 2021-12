Fajerwerki coraz droższe, ale nadal chętnie je kupujemy Sara Watrak

Pan Kamil ze sklepu Thunder Grzegorz Olkowski

Choć materiały pirotechniczne w stosunku do ubiegłego roku podrożały nawet o 50 proc., to nadal chętnie je kupujemy. Jeśli już zdecydujemy się wypuścić pieniądze w niebo, pamiętajmy, by robić to z głową.