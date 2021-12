eWinner Apator Toruń bez menedżera! Tomasz Bajerski zrezygnował

Tomasz Bajerski, wychowanek Apatora i jego wieloletni zawodnik, pracę trenera i menedżera w swoim macierzystym klubie rozpoczął w 2020 roku. Prowadzona przez niego drużyna wygrała rozgrywki I ligi i po rocznej przerwie wróciła do elity. W ostatnim sezonie eWinner Apator utrzymał się w PGE Ekstralidze zajmując szóste miejsce. Czytaj także: Co to za żużlowiec? Sprawdź się w naszym quizie! Gwiazdy Apatora z lat 90. Pamiętacie?

Sławomir Kowalski