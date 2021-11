EnergaCAMERIMAGE 2021. Znani filmowcy na toruńskim festiwalu Justyna Wojciechowska-Narloch

Robert Gonera, Maja Ostaszewska, Rafał Zawierucha i Olga Bołądź to polskie gwiazdy, które już gościły na 29.edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Aktorzy towarzyszyli projekcjom obrazów zakwalifikowanych do festiwalowych konkursów. Do soboty w mieście pojawi się jeszcze wiele znanych osób związanych z kinem. Można je będzie zobaczyć wybierając się na któryś z seansów.