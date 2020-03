Empik pomaga przeżyć w czasie epidemii koronawirusa. O co chodzi?

Empik wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy w związku z epidemią koronawirusa spędzają czas w domu. Firma udostępnia pakiet Empik Premium zupełnie za darmo aż na 60 dni. Bezpłatnie będzie można więc skorzystać z ponad 11 tys. audiobooków i e-booków oraz szerokiej oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go. Nie zapłacimy również za wysyłkę zakupionych produktów.

Wszyscy, którzy obecnie poddani są kwarantannie albo po prostu spędzają czas w domu z dziećmi, na pewno ucieszą się z propozycji Empiku, który udostępnia szeroki pakiet korzyści Empik Premium bez opłat. Co zyskujemy dzięki dołączeniu do Empik Premium? Okazuje się, że nie tylko 11 tys. darmowych audiobooków czy e-booków, lecz także możliwość bezpłatnej dostawy zamówionych produktów do Paczkomatów lub kurierem prosto pod nasze drzwi. A zatem aktywując Empik Premium i kupując na stronie empik.com gry planszowe, książki, filmy czy płyty CD, a także inne produkty, nie zapłacimy ani złotówki za dostawę. Wielu klientów do tej pory korzystało z opcji bezpłatnego odbioru zamówionych produktów w salonach Empik. Obecnie, w stanie zagrożenia epidemicznego, nie ma takiej możliwości. Warto więc aktywować Empik Premium, by skorzystać z darmowej wysyłki. Co więcej, na każdego, kto dołączy do pakietu, czekają obniżone do 20% ceny produktów oraz specjalne oferty na zakup gier planszowych, książek, filmów czy sprzętu sportowego.

Jak aktywować Empik Premium?

Aby aktywować swój darmowy kod, wystarczy wejść na stronę: www.empik.com/czas-w-domu. Następnie należy wpisać adres e-mail, by aktywować Empik Premium. Na ekranie wyświetli nam się wówczas specjalny kod. Należy go wpisać na stronie empik.com/premium/kupon. Osoby, które boją się, że po 60 dniach będą musiały zapłacić za kolejne miesiące aktywacji, uspokajamy. - Klienci w każdej chwili mogą zrezygnować z usługi. Co więcej, w przypadku zbliżania się do końca bezpłatnego okresu, klient otrzyma maila z informacją o możliwości przedłużenia. Jeśli nie zdecyduje się na to, usługa samoczynnie wygaśnie - poinformowała Nowości Agata Wolny z Biura prasowego Empik.

Jak jeszcze Empik walczy z nudą podczas epidemii koronawirusa? Bezpłatny Empik Premium to nie jedyne działanie podjęte przez sieć w czasie epidemii. Organizowane są także e-spotkania autorskie oraz warsztaty naukowe online. To wielka pomoc dla wszystkich rodziców, którzy obecnie muszą łączyć pracę zdalną z opieką nad maluchami.

Spotkania autorskie online będą transmitowane w dniach 24-26 marca o godz. 18:00 na profilu Empiku na Facebooku. Internauci mogą liczyć na wystąpienie Katarzyny Puzyńskiej, autorki bestsellerowych kryminałów. Co ciekawe, akcja jej książek dzieje się w województwie kujawsko-pomorskim, w fikcyjnej wsi Lipowo, niedaleko Brodnicy. Na fanpage'u Empiku odbędzie się także spotkanie z uwielbianą przez internautów Janiną Bąk, której premiera książki pt. "Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla?" planowana jest na 25 marca. Na pytania podczas spotkania autorskiego odpowie także Anna Ficner-Ogonowska, autorka uwielbianych przez Polki powieści o miłości. Co ważne, podczas transmisji internauci będą mogli zadawać pisarkom pytania w komentarzach na Facebooku. W planach są także inne wydarzenia.

Oprócz spotkań autorskich odbędzie się cykl warsztatów dla dzieci, podczas których Rzecznicy Nauki podzielą się najciekawszymi pomysłami na zabawy w domu. Pokażą też, jak przeprowadzić bezpieczne eksperymenty. Empik w Toruniu

Dodajmy, że sklepy sieci Empik znajdujące się w galeriach handlowych zostały zamknięte. W Toruniu nieczynny jest więc oddział w Centrum Handlowym Toruń Plaza oraz w Atrium Copernicus. Nadal można zrobić zakupy w sklepach wolnostojących. W Toruniu klienci mogą skorzystać z oferty Empiku przy ul. Wielkie Garbary 18.

BEZ ŚCIEMY: Na scenie