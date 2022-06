Emerytury 2022 od lipca wyższe! Wszystko przez obniżkę PIT o 12 procent. O ile więcej dostaną seniorzy?

Emerytury 2022. Obniżka PIT do 12 procent

Emerytury 2022. Obniżka PIT do 12 procent

Szykowana przez rząd reforma podatkowa polegająca na obniżeniu najniższej stawki podatkowej z 17 do 12% sprawi, że część emerytur od lipca 2022 roku wzrośnie. Dotyczy to jednak tylko tej grupy seniorów, których świadczenia nie były niższe niż 2500 zł miesięcznie. Osoby otrzymujące emerytury w wysokości do 2500 zł brutto nie skorzystają na zmianie (o ile nie mają innych dodatkowych dochodów opodatkowanych PIT) bowiem cały ich dochód mieści się w kwocie zwolnionej z podatku – 30 000 zł.