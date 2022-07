Emerytura po mężu. Nie zawsze się opłaca. Kiedy wdowa może stracić pieniądze?

Czym jest emerytura po mężu?

Jest to potoczne określenie renty rodzinnej, która jest przyznawana bliskim zmarłego. Zazwyczaj dotyczy to przede wszystkim małżonki, a zatem wdowy. Oznacza to, że po śmierci męża, możliwe jest przejęcie jego świadczenia, co jednak oznacza konieczność spełnienia określonych warunków.