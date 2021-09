Emeryci sporo zyskają w 2022 roku. Niektórzy nawet 4200 zł! Co zmieni Polski Ład? Jaka będzie waloryzacja? Zobacz WYLICZENIA

Seniorzy powinni zatem otrzymać wyższe świadczenia. Wpływ na to ma jednak nie tylko inflacja, ale i Polski Ład. Jednym z filarów nowego programu PiS są bowiem emerytury bez podatku. Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę do 2,5 tys. zł brutto będą zwolnieni z podatku dochodowego. Od świadczeń będzie jedynie odciągana składka zdrowotna.

Od dłuższego czasu mówi się o wysokiej inflacji, która ostatnio wzrosła do 5,4 proc. Jest tym samym najwyższa od 20 lat. W związku z tym podwyżka emerytur i rent wydaje się nieunikniona w 2022 roku. Marcowa waloryzacja zostanie przeprowadzona w oparciu GUS z lutego. Eksperci uważają, że do tego czasu ceny jeszcze bardziej mogą wzrosnąć.

Ile wyniesie Twoja emerytura? Możesz to łatwo sprawdzić

Ile wyniesie 13. emerytura?

Ponadto w 2022 roku również będzie wypłacana trzynasta emerytura. To równowartość emerytury minimalnej, która według ostatnich zapowiedzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg w 2022 roku ma wynosić 1312,05 zł. Jest to wzrost o ponad 61 zł w porównaniu do minimalnej emerytury w 2021 roku.