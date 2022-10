Emeryci dostaną dodatkowe pieniądze! Nadchodzą zwroty i waloryzacja! Piotr Paszelke

Nadchodzący rok oznaczać będzie również zwiększenie emerytury dzięki corocznej waloryzacji. Ta będzie miała miejsce w marcu. Choć wciąż trwają dyskusje o dokładnej wartości wzrostu świadczeń emerytur, już teraz można mówić o tym, że waloryzacja emerytur w marcu 2023 roku będzie należała do rekordowych!

Reformy podatkowe dotyczą również emerytów. Seniorzy dotychczas płacili podobne podatki, co osoby zatrudnione. Jednak reforma z 1 lipca tego roku obniżyła podatek od emerytury. Co więcej, zrobiła to również wstecz, jednak na zwrot jeszcze poczekamy. Co więcej, emeryci zyskają również na waloryzacji. Sytuacja poprawi się więc wraz z początkiem 2023 roku. O ile wzrosną emerytury? Kiedy dokładnie?