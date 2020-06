Elana wraca do gry. Co z kibicami na Stadionie Miejskim?

Przypomnijmy, że w Rzeszowie nasza ekipa przegrała 0:1. Co ciekawe - Elana traci do pozycji barażowej zaledwie cztery punkty, ale też ma tylko cztery przewagi nad strefą spadkową.

- Nasz podstawowy cel jest taki, żeby grać lepiej niż jesienią - twierdzi prezes klubu Jacek Bednarz. - Ufamy, że grając w ten sposób będziemy wygrywali i zapewnimy sobie jak najszybciej utrzymanie. A może stać będzie nas na coś więcej? Jeśli tylko pojawi się szansa na grę w barażach, to na pewno z niej nie zrezygnujemy. Na szczęście pandemia nie wpłynęła na kształt zespołu. Rozwiązaliśmy tylko jeden kontrakt - z Michałem Nowakiem, ale on i tak już od zimy grał w drużynie rezerw. Praktycznie więc przystąpimy do rywalizacji po przerwie w takim samym składzie, w jakim zaczynaliśmy rundę. Mecz ze Stalą Rzeszów będzie dla nas bardzo ważny i trudny. Rywal nie ukrywa, że ma duże ambicje i zapewniam, że go nie zlekceważymy.