E-recepty w praktyce. Jak działają? Pacjenci skarżą się, że nowy system nie wszędzie jest taki, jak powinien. W czym jest więc problem?

Możliwość zrealizowania recepty, na której lekarz przepisał kilka leków w różnych aptekach to jedna z zalet, jaką podkreślają twórcy systemu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy lekarz zaleci kurację na kilka miesięcy i zapisze leki na cały ten okres: jeśli wykupimy leki na pierwszy miesiąc w jednej aptece, w tej samej musimy wykupić je na dalsze miesiące. By zrealizować e-receptę, nie trzeba mieć ani Internetowego Konta Pacjenta, ani maila, ani telefonu. Lekarz na prośbę pacjenta wręczy mu wydruk, który będzie potwierdzeniem e-recepty. Pacjent pokazuje go w aptece, a wydruk (z zapisanym dawkowaniem leku) pozostaje jego własnością.

Fot. Mariusz Kapala; tekst: Dorota Witt