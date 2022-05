Dzieci z Kaszczorka w niebezpieczeństwie! Jest petycja rodziców do władz miasta

Trzeba działać, zanim dojdzie do tragedii. Dzieci chodzące do SP 27 przy ul. Turystycznej są zagrożone. To za sprawą lekkomyślnych kierowców i niebezpiecznego przejścia dla pieszych. Rodzice w petycji do władz Torunia apelują o zamontowanie tu wyniesionego przejścia, które zmusi samochody do wyhamowania.

Szkoła Podstawowa nr 27 w Kaszczorku jest niewielka, ale codziennie drogę do i z placówki przemierzają dziesiątki dzieci. Są w niebezpieczeństwie - alarmują rodzice. Właśnie skierowali petycje do władz miasta. Co opisują i o co wnioskują?

"Mimo ograniczenia do 30 km/h kierowcy notorycznie przekraczają prędkość"

Przejście dla pieszych przy ulicy Turystycznej, tuż przy dojściu do szkoły, powstało w naprawdę niebezpiecznym miejscu. - Mieści się na zakręcie ulicy, gdzie jest ograniczona widoczność. Dochodzi tutaj do wielu kolizji drogowych, pomimo zamontowanego znaku ograniczającego prędkość do 30 km na godzinę. Samochody notorycznie poruszają się z nadmierną prędkością, a nawet wyprzedzają pomimo linii ciągłej - alarmują w imieniu rodziców Marcin Łowicki i Askaniusz Janowski, społecznicy.

Autorzy petycji zwracają władzom Torunia uwagę na to, że o liczbie kolizji najlepiej chyba świadczą powgniatane bariery ochronne oraz płoty posesji sąsiednich. To jasne, ze działać trzeba, zanim przed szkołą dojdzie do tragedii. Zresztą, jest to miejsce codziennie uczęszczane nie tylko przez dzieci, ale i mieszkańców okolicznych budynków. Osoba starsza czy niesprawna również może nie czuć się tu bezpiecznie.