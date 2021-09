Działki pod domki jednorodzinne w Toruniu. Ile kosztują i gdzie można je kupić?

Miasto właśnie sprzedało dwie działki pod domki jednorodzinne. Obie zlokalizowane są na Bielawach. Kupujący zapłacili za nie prawie dwukrotność ceny wywoławczej. Nic w tym dziwnego - działki pod budowę domków jednorodzinnych, położone w granicach Torunia, to towar pilnie poszukiwany. Niektórzy już teraz mają chrapkę na działki przy osiedlu JAR. Na przetargi trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.

Zobacz wideo. Jak urządzić niewielki taras?

Działki na Bielawach w Toruniu sprzedane. Za ile? [ceny] We wtorek, 7 września, Urząd Miasta Torunia sprzedał dwie nieruchomości na Bielawach przeznaczone pod budowę domków jednorodzinnych. Wydawać by się mogło, że tereny te nie będą cieszyć się zbyt dużym zainteresowaniem ze względu na swoje położenie, na obrzeżach miasta, około 8 kilometrów od toruńskiej starówki. Tymczasem obie działki sprzedano za duże pieniądze.

Pierwsza z nich to nieruchomość przy ul. Elbląskiej 53. Powierzchnia działki wynosi 0,071 ha, czyli 710 metrów kwadratowych. Jej cenę wywoławczą ustalono na 230 tys. złotych, tymczasem ostatecznie działkę sprzedano aż za 443 tys. złotych! Podobnie było z drugim gruntem, na rogu ulic Szczecińskiej 11 i Tarnobrzeskiej 6. Teren o powierzchni 0,076 ha (760 metrów kwadratowych) wylicytowano za 410 tys. złotych. Cena wywoławcza wynosiła natomiast 240 tys. złotych. Oznacza to, że do budżetu miasta trafiło łącznie 853 tys. złotych.

Działek pod zabudowę jednorodzinną na terenie Torunia nie pozostało zbyt wiele. Wśród ogłoszeń znaleźliśmy m.in. działkę na Stawkach za 350 tys. złotych, tereny na Rudaku w podobnej cenie, a także nieruchomości w Grębocinie - ceny oscylują tam wokół 200 tys. zł.

Dla porównania działki budowlane w powiecie toruńskim kupimy już za ok. 70 tys. złotych. Tyle kosztuje chociażby teren pod budowę domku jednorodzinnego w Górsku czy w Obrowie. Tym, którzy woleliby zamieszkać w mieście, radzimy uzbroić się w cierpliwość. Na kupców czekają grunty na osiedlu JAR. Działki na osiedlu JAR w Toruniu. Sprzedaż ruszy niebawem Prezydent Michał Zaleski podczas konferencji dotyczącej budowy linii tramwajowej na osiedle JAR zapewnił, że sprzedaż gruntów miejskich pod zabudowę jednorodzinną na tymże osiedlu ruszy niebawem. Nastąpi to najprawdopodobniej na początku 2022 roku. Na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe zarezerwowano 39 hektarów w północnej części osiedla. Miasto ma na sprzedaż kilkadziesiąt działek przy ulicach Jana Heweliusza i Jana Keplera. Jak mówiła rzeczniczka prezydenta, magistratowi zależy na tym, by zaoferować tereny, do których doprowadzona będzie sieć wodno-kanalizacyjna i energetyczna.

- Chcemy wystawić na sprzedaż nieruchomości, do których można dojechać i po zakupie których można od razu rozpocząć planowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej - zapewniała Anna Kulbicka-Tondel. Komunikacją miejską jednak prędko do Heweliusza nie dojedziemy. Linia tramwajowa na osiedle JAR ma być gotowa w maju 2023 roku. Dotrzemy nią jednak tylko do ul. Strobanda. Dopiero w dalszym etapie inwestycji planuje się budowę torów aż do ul. Heweliusza, przy której powstaną domki jednorodzinne. Ile będą kosztować grunty na osiedlu JAR? Na razie nie wiadomo. Patrząc na ceny działek na Bielawach, wydaje się nam, że chętni będą musieli liczyć się z sześciocyfrową kwotą, jednak zainteresowanych mieszkaniem w tej części Torunia na pewno nie zabraknie.

Przypomnijmy, że na JAR-ze cały czas powstają również bloki. Wystarczy wymienić:

Osiedle Botanika przy ul. Strobanda, które buduje Lem-Bud

Osiedle Harmonia przy ul. Strobanda, które również buduje Lem-Bud

Osiedle Naturia przy ul. Grasera i ul. Strobanda, które buduje Budlex

Osiedle Smart przy ul. Strobanda, które buduje Murapol

Osiedle Zielony Zakątek przy ul. Strobanda, które buduje Majster Development