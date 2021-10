Dyskusje o podatkach i brzegach Drwęcy, czyli co się działo na sesji Rady Miasta Torunia?

Jednak nie będzie porozumienia Torunia i Lubicza w sprawie budowy drogi do Małgorzatowa. W każdym razie nie teraz. Jak pisaliśmy kilka dni temu, decyzję w tej sprawie miała w czwartek podjąć Rada Miasta, jednak na początku posiedzenia prezydent Zaleski wycofał ten projekt uchwały. Co się stało?

- Nie było jednogłośnego poparcia dla tego projektu w komisji - wyjaśnia rzeczniczka prezydenta Anna Kulbicka-Tondel. - Pytania, które padły w trakcie powodują potrzebę poszerzenia informacji m.in w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych drogi: prowadzenia ruchu do i z drogi, oraz ewentualnych planów GDDKiA co do zamierzeń inwestycyjnych na DK10 od węzła autostradowego do Dobrzejewic.