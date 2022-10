Dynia. Poznaj jej niesamowite właściwości. Dynia jest duża i zdrowa. Dlaczego warto ją jeść?

Dynia niewątpliwie jest królową jesieni. W tym okresie pojawia się na straganach i w supermarketach. Coraz częściej kupowana jest do domu w celach kulinarnych a nie tylko jako ozdoba na Halloween. Warzywo nadaje się do spożycia na wiele sposobów. Można z dyni przyrządzić smaczną zupę krem. Miąższ znakomicie nadaje się również do placków oraz innych potraw. Zdrowe i smaczne są także pestki, które w swoim składzie zawierają wiele potasu.

Dynia jest bogata w witaminy i minerały. Odmian dyni jest bardzo dużo, ale każda zawiera wartości odżywcze.