Dworzec Toruń Miasto wyremontuje lokalna firma [Zdjęcia]

- Właśnie rozstrzygnęliśmy postępowanie na wybór wykonawcy prac budowlanych dla przebudowy dworca Toruń Miasto - mówi Bartłomiej Sarna z zespołu prasowego PKP SA. Jedyną ofertę w postępowaniu złożyło Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane „AGAD” z Torunia, które zmodernizuje dworzec Toruń Miasto za 19,52 mln złotych brutto. Planujemy, że umowa z wybranym w postępowaniu wykonawcą zostanie podpisana do końca listopada.

Ile drewna było we flisackiej tratwie? Z jaką prędkością w 1902 roku jeździły auta?

Poszukiwania wykonawców były prowadzone dla każdego dworca osobno, wzrosły też przeznaczone na ten cel fundusze. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na remont dworców Wschodniego i Miejskiego kolejarze zarezerwowali nieco ponad 27 milionów złotych. Oferty przekraczały 30 milionów. Teraz okazuje się, że sama tylko przebudowa Dworca Wschodniego będzie o 10 milionów złotych wyższa, zaś na modernizację dworca Toruń Miasto pójdzie ponad 19 milionów złotych. Takie w każdym razie są plany, bo operacja będzie trwała do 2024 roku, miejmy nadzieję, że przez ten czas inflacja ich zbyt boleśnie nie zweryfikuje.

Co się pojawi po remoncie?

Przypomnijmy, że przygotowane przez architektów plany zakładają, iż na parterze Dworca Miejskiego pojawią się kasy, poczekalnia, toalety i pomieszczenia dla najemców. Na pierwszym piętrze zaś planowane jest urządzenie hostelu. Wymieniony zostanie dach, a z częściowo rozebranej dobudów, w której była apteka, powstanie letnia poczekalnia. Poza tym pojawi się nowy peron boczny z dodatkowym wejściem. Przebudowany zostanie także tunel wraz z prowadzącymi do niego schodami.

Jak się zmieniał toruński Dworzec Miejski?

Dworzec Toruń Miasto pierwotnie był drewniany, w roku 1888 został zastąpiony neogotyckim budynkiem murowanym. Niepotrzebny już kolejarzom obiekt drewniany kupiła wspólnota staroluterańska i przeniosła na ulicę Podgórną. Podczas II wojny światowej ich kaplica stała się cerkwią i jest nią do dziś. Dworzec miejski natomiast przeszedł gruntowną metamorfozę w 1938 roku. Kojarzony z Niemcami neogotyk zastąpił polski modernizm. W tym przypadku nie była to metamorfoza udana, okazała się jednak trwała i taką będzie nadal, powrotu do dawnej formy nie będzie.